ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بداية الحرب لـ11180

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بغزة إلى 11180، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واشنطن: اسرائيل لا تنوي اعادة احتلال غزة

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد قال الأحد، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إسرائيل تنوي إعادة احتلال غزة بعد حربها المستمرة هناك مع حماس – حتى في الوقت الذي أشار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما يبدو إلى أن بلاده سترفض قبول الحكم الفلسطيني هناك.

وقالت دانا باش، مذيعة حالة الاتحاد على شبكة سي إن إن، لسوليفان، الأحد، إن الأمر "يبدو وكأنه احتلال إسرائيلي لغزة" هو نتيجة محتملة للحرب التي شنتها إسرائيل بعد الهجمات القاتلة ضدها من قبل حماس في 7 أكتوبر.

أوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع الماضي:لا إعادة احتلال لغزة، لا تقليص في أراضي غزة، لا تهجير قسري للفلسطينيين، ولا ينبغي أبدًا السماح باستخدام غزة كقاعدة لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل أو أي شخص آخر”.

ولا يبدو أن هذه التصريحات تتفق بشكل مريح مع تلك التي أدلى بها نتنياهو لباش بشكل منفصل يوم الأحد، في أول شيء سنفعله وهو تدمير حماس.

كما ان الشيء الثاني الذي يجب أن نفهمه هو أنه يجب أن يكون هناك غلاف عسكري إسرائيلي متجاوز ومتجاوز لأننا رأينا أي مكان نغادره - نخرج منه للتو، ونعطي قوة أخرى - قريبًا جدًا، عودة الإرهاب.

ثم ذهب نتنياهو إلى اتهام دولة فلسطين بالفشل في “نزع السلاح” أو “نزع التطرف” عن غزة التي تحكمها حماس قبل أن يضيف: “علينا أن نفعل ذلك، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية في تقرير لها.