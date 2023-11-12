الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترحيل لاسكتلندا وقتل أطفال غزة.. أبرز تصريحات عضو الكنيست نسيم فاتورى

نسيم فاتوري
نسيم فاتوري

تصريحات عنصرية تخرج بين الحين والآخر من أعضاء الكنيست وأعضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد كل ما هو فلسطيني.

في الساعات القليلة الماضية، خرج عضو الكنيست من الليكود اليميني المتطرف نسيم فاتوري، اليوم، بتصريحات تطالب بتهجير الفلسطينيين من  قطاع غزة إلى الدول التي تريد استقبالهم.

وقال فاتوري، حال أبدى رئيس وزراء إسكتلندا استعداده لاستقبال أهل غزة "فلنأخذهم، ونفتح ميناء غزة ونجلب السفن وننقلهم"، مطالبا بنقلهم لعدة دول أوروبية.

لم تكن تلك التصريحات العنصرية الأولي من نوعها لهذا العضو المتطرف، ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته العنصرية ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة وحتي تصريحاته ضد المسجد الأقصي.

txt

الهباش: على واشنطن إثبات جديتها فى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة

محو غزة وعدم ترك طفل واحد

في 18 أكتوبر الماضي، دعا فاتوري إلى محو غزة وعدم ترك طفل واحد هناك.

يدعو لتوجيه ضربات لقطاع غزة

وفي 4 مايو الماضي، طالب فاتوري بتوجيه ضربات قوية لقطاع غزة .

وقال في تصريحات صحفية آنذاك للإعلام العبري، إنه ليس من المنطق أن تطلق صواريخ من غزة بين الحين والآخر، ومن الضروري توجيه ضربات تسبب ضررا جسيما لغزة.

وأكد أن ضرب غزة سيمنح إسرائيل في سيناريو الحرب الشاملة ميزة وقدرة على التركيز بشكل أفضل على الجبهات الأخرى لمواجهة إيران، علي حد تعبيره.

دعم الهيكل وحرية الوجود اليهودي في الأقصي

في 29 مايو ، كان فاتوري ضمن 3 من نواب حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، عملوا كمجموعة ضغط لأجل ما سموه "حرية الوجود اليهودي في جبل الهيكل"، أي في باحات المسجد الأقصى المبارك.

txt

بينهم أطفال.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لخان يونس جنوب غزة

وقال فاتوري آنذاك إنه يريد أن يقيم جسماً يتحدث من الكنيست باسم الهيكل، ويعرف كيف يشكر ألوف أولئك اليهود، الذين من خلال وظائفهم في الحكومة وفي البلدية، يقدمون عطاء سخياً لحماية السيادة اليهودية في باحات الأقصى، ويعملون على إقامة مقر يهودي دائم هناك لتثبيت الحضور اليهودي.

دعم المستوطنين وإرهابهم بحق الفلسطينيين

وفي 27 فبراير الماضي، أكد فاتوري دعمه لإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومدنها، مشددا علي أنه يجب علي إسرائيل أن تتصرف بقبضة من حديد.

الكنيسة نسيم فاتوري اليمين الإسرائيلي الفلسطينيين قطاع غزة المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

متحدث الرئاسة يكشف ما حدث فى لقاء الرئيس السيسى مع أردوغان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل