الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: على واشنطن إثبات جديتها فى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب على واشنطن إثبات جديتها في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد منظمة التحرير الفلسطينية على قطاع غزة، يريد إبقاء قطاع غزة في جهة، والضفة في جهة، ليُفشل قيام الدولة الفلسطينية.

وأردف: "نتنياهو يؤمن أن وحدة الأراضي ستكون حجر الزاوية، بقيام الدولة الفلسطينية، لكننا نعرف واجبنا، ونتصرف في ضوء مصالحنا، وليس في ضوء رغبات نتنياهو، فهو قوة احتلال وعدوان، ونحن ندافع عن أنفسنا، نريد استعادة حقوقنا المشروعة، حق تقرير المصير وقيام دولتنا وعاصمتها القدس".

ولفت إلى أنه  لا أحد يستطيع يتكهن بنتائج استمرار العدوان الهمجي، فلا يمكن يستمر السكوت لا من قبل الشعب الفلسطيني ولا المنطقة، على العدوان الهمجي.

العدوان الإسرائيلى الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني القاهرة الإخبارية غزة الضفة الغربية قوة احتلال وعدوان

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