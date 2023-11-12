الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: لولا صمود الفلسطينيين وموقف مصر لنجح نتنياهو فى مخططه

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني لا يريد لهذا الصراع ولا الحرب أن تتسع، وإنما يريد أن تنتهي وأن يتوقف العدوان، مردفًا: "شعبنا يدفع الثمن لهذا العدوان الهمجي المجنون".

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن المطلوب رأس القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي بات واضحًا للجميع، فرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأركان حكومته يريدون تصفية الشعب الفلسطيني واجتثاثه من أرضه.

الهباش: نتنياهو لا يريد وحدة شعبنا 

وأردف: "نتنياهو له أهداف لا يخفيها، لا يريد وحدة شعبنا ولا وحدة أراضينا، أهداف نتنياهو عدوانية يريد أن يجتث الشعب الفلسطيني، ومن اليوم الثاني في الحرب طالب سكان غزة بالخروج، فإنه يريد طمس القضية الفلسطينية، ونحن هدفنا واضح، نريد أن نتخلص من الاحتلال، ووقف العدوان وحماية شعبنا، وتثبيت الشعب على أرضه، حتى لا نسمح لنتنياهو أن يمرر مخططه".

ولفت إلى أن نتنياهو كان لينجح في مخطط إخراج الفلسطينيين باتجاه مصر، لولا صمود الفلسطينيين وموقف مصر الرائع، مردفًا: "العالم كله اليوم يرفض الخطة".

الهباش الشعب الفلسطيني الحرب العدوان الهمجي المجنون نتنياهو إخراج الفلسطينيين باتجاه مصر

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