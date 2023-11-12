الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: نتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف في تصريحات لـ"سي إن إن": "لن نقبل بهدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين".

وأعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قلقه بشأن الوضع في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، حيث أفادت التقارير بأن ثلاثة من أصل 39 طفلًا قد توفوا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بينما يعاني المستشفى من هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونقص الوقود والموارد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن وفاة مرضى بالعناية المركزة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بينهم أطفال، وتتوقع مزيدًا من الوفيات.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفى الأبرز على مستوى فلسطين وهو مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أن هذا المجمع الكبير خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وبالتالي المجمع الآن بلا كهرباء بما يهدد حياة المرضى والأطفال داخل الحضانات، بالإضافة إلى الجرحى الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في غرف العمليات.

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