43 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 43 حتى الآن، بحسب ما أفادت به فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشعب الأمريكي يدعمهم ويدعم سياستهم، مشيرًا إلى أن هناك أصواتًا أخرى وأنهم يحاربونها.

أضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل قليل وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يسره أن الكثير من الدول الغربية استجابت لدعوتهم وجاءت لدعم إسرائيل، موضحًا أنه أحيانًا يكون هناك اختلاف في الرأي، لأن هناك بعض الضغوط للحكام.