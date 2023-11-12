الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

43 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 43 حتى الآن، بحسب ما أفادت به فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشعب الأمريكي يدعمهم ويدعم سياستهم، مشيرًا إلى أن هناك أصواتًا أخرى وأنهم يحاربونها.

أضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل قليل وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يسره أن الكثير من الدول الغربية استجابت لدعوتهم وجاءت لدعم إسرائيل، موضحًا أنه أحيانًا يكون هناك اختلاف في الرأي، لأن هناك بعض الضغوط للحكام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة طوفان الأقصى إسرائيل

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد اصطفاف عشرات سيارات الإسعاف أمام معبر رفح

“إكسترا نيوز” ترصد وصول أول سيارتين إسعاف عبر معبر رفح

محمود فوزى: الأمن والأمان سلعة ينفق فيها الكثير فى الخارج والداخل

رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: محاربة الغلاء تأتى بزيادة الإنتاج

محمود فوزى: "سنعلن عن رؤية مرشحنا التفصيلية فى المؤتمر الصحفى المقبل"

محمود فوزى: عقدنا لقاءً موسعًا مع السفير الفلسطينى لدعم القضية الفلسطينية

سامح شكرى: لا تسوية للصراع دون حل الدولتين

"شكرى" للعالم: هناك خلل جسيم فى التعامل مع ما تفعله إسرائيل بقطاع غزة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-11-2023 والقنوات الناقلة

43 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس