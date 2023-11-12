الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم أطفال.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لخان يونس جنوب غزة

جريدة الدستور

استشهد مواطنون بينهم أطفال ونساء، الأحد، خلال قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منزلاً شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر طبية بوصول 4 شهداء بينهم طفل وامرأتان إلى مستشفى غزة الأوروبي جرّاء قصف منزل لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وكذلك وصول شهيدين وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الزغبي في محيط المستشفى جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة رضوان في بني سهيلا، أدى إلى ارتقاء عدد من الشهاء وإصابة العشرات.

txt

مستشار الأمن القومى الأمريكى: نجري مشاورات جادة مع إسرائيل لحماية المستشفيات في غزة

الصحة الفلسطينية: جثامين الشهداء تتحلل فى المستشفيات 

وفي وقت سابق من اليوم،  أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن الاحتلال يرتكب فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصًا مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الكيلة في بيان اليوم، إن جيش الاحتلال لا يقوم بإخلاء المستشفيات في غزة، بل يلقي الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاءً بل طردًا تحت تهديد السلاح.

وزيرة الصحة الفلسطينية قالت إن الحل الآن هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإخلاء آمن للمرضى للعلاج في مصر، حيث لم تعد مشافي القطاع قادرة على استقبال مزيد من الجرحى، وذلك بحسب ما نشرت الوزارة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

txt

مركز الملك سلمان للإغاثة يوجه الشكر لـ مصر لتسهيل وصول المساعدات السعودية لـ غزة

وكشفت الكيلة أن هناك كارثة تحدث في المستشفيات وهى المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل، مشيرة إلى وفاة 12 مريضًا داخل مجمع الشفاء الطبي، حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.

طائرات الاحتلال خان يونس مستشفى غزة الأوروبى الجرحى غزة

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

الإمام الأكبر يهنئ الطبيب الأزهرى هانى عتيبة

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف فى شباك برينتفورد بالدورى الإنجليزى

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

يتناول تاريخ مصر بعيون المؤرّخين الأقباط.. كتاب "سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة" للباحث شريف رمزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب