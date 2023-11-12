بينهم أطفال.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لخان يونس جنوب غزة

استشهد مواطنون بينهم أطفال ونساء، الأحد، خلال قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منزلاً شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر طبية بوصول 4 شهداء بينهم طفل وامرأتان إلى مستشفى غزة الأوروبي جرّاء قصف منزل لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وكذلك وصول شهيدين وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الزغبي في محيط المستشفى جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة رضوان في بني سهيلا، أدى إلى ارتقاء عدد من الشهاء وإصابة العشرات.

الصحة الفلسطينية: جثامين الشهداء تتحلل فى المستشفيات

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن الاحتلال يرتكب فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصًا مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الكيلة في بيان اليوم، إن جيش الاحتلال لا يقوم بإخلاء المستشفيات في غزة، بل يلقي الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاءً بل طردًا تحت تهديد السلاح.

وزيرة الصحة الفلسطينية قالت إن الحل الآن هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإخلاء آمن للمرضى للعلاج في مصر، حيث لم تعد مشافي القطاع قادرة على استقبال مزيد من الجرحى، وذلك بحسب ما نشرت الوزارة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وكشفت الكيلة أن هناك كارثة تحدث في المستشفيات وهى المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل، مشيرة إلى وفاة 12 مريضًا داخل مجمع الشفاء الطبي، حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.