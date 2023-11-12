مركز الملك سلمان للإغاثة يوجه الشكر لـ مصر لتسهيل وصول المساعدات السعودية لـ غزة

وجه مبارك الدوسري، مدير إدارة الفروع بمركز الملك سلمان للإغاثة، الشكر لـ مصر لتسهيل وصول المساعدات السعودية لـ غزة.

وقال، خلال لقاء خاص بفضائية القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، اليوم الأحد، إن فلسطين في وجدان كل إنسان مسلم عربي، منوها أن العمل الإنساني للشعب الفلسطيني مستمر طوال القضية الفلسطينية التي مضت.

وتابع أنه نظرا للأحداث المأساوية في قطاع غزة وجه خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق حملة شعبية من المملكة العربية السعودية لتصل إلى أشقائنا الفلسطينيين، مضيفًا أنه تم العمل والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في مصر.

وعلق على الجهود المصرية في تيسير وتسهيل وصول المساعدات السعودية لقطاع غزة، قائلا “كل الشكر لكل الجهات ذات العلاقة في تسهيل وصول المساعدات، ونحن نسعد اليوم وهي تدخل من معبر رفح”، والتي تضم مساعدات نوعية من المواد الغذائية والإيوائية والخيام والمواد الطبية وهي طلائع الجسر الجوي الذي استمر انطلاقه من المملكة لمصر حيث وصل حتى الآن ما يقارب من 5 رحلات بأكثر من 245 طن من مختلف المواد الغذائية.