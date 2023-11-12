"القاهرة الإخبارية": وصول 7 مصابين فلسطينيين للجانب المصرى بمعبر رفح

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، وصول 7 مصابين فلسطينيين للجانب المصري بمعبر رفح.

وأكدت وصول نحو 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح، وتم تجهيز 70 شاحنة مساعدات تمهيدًا لإدخالها إلى غزة.

قافلة "المتحدة" تتجه لمعبر رفح تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة

وفى وقت سابق، أفادت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، باتجاه قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى معبر رفح تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة.

وتأتي مشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة فى إطار دورها المجتمعي عبر المشاركة في الخدمات المختلفة.