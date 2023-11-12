الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: جثامين الشهداء تتحلل فى المستشفيات.. والاحتلال الإسرائيلى يقتل المرضى

شهداء غزة
شهداء غزة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصًا مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات في غزة، بل يلقي الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاءً بل طردًا تحت تهديد السلاح".

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الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة في غزة

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الحل الآن هو بإمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإخلاء آمن للمرضى للعلاج في مصر، حيث لم تعد مشافي القطاع قادرة على استقبال مزيد من الجرحى، وذلك بحسب ما نشرت الوزارة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وكشفت الكيلة عن أن هناك كارثة تحدث في المستشفيات وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل، مشيرة إلى وفاة 12 مريضًا داخل مجمع الشفاء الطبي، حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.

وقالت الوزيرة إن جميع مرضى الأورام، وعددهم 3 آلاف مريض، كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي وتُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي، هذا بخلاف أن جميع الحوامل وذوات الحمل الخطر مهددات بالموت، حيث لا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، فكل امرأة على وشك الولادة لن تجد من يقدم لها أي خدمة طبية.

وأوضحت أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم، إما وهم ينزفون، أو بسبب عدم تلقيهم أدويتهم وعلاجاتهم اللازمة.

وأكدت وزيرة الصحة أن الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، حيث تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع.

 

الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في مستشفى الشفاء

وحذرت الوزيرة من خطر آخر يتهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهي عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام.

وقالت وزيرة الصحة إن المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، والذي طال آبار المياه ومحطات الأكسجين وبوابة المجمع ومرافق أخرى، فيما فسد مخزون الدم الموجود داخل الأقسام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون.

وأشارت إلى أن الجرحى والمرضى والطواقم الطبية لا يجدون إضافة لكل ما يعانون منه أي شيء لأكله، وكذلك فإن المياه مقطوعة على المجمع.

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وزيرة الصحة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي مستشفيات مجمع الشفاء الطبي غزة

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