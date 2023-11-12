الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاتصالات الفلسطينى يعلن انقطاع الإنترنت بشكل كامل فى غزة الخميس

الدكتور إسحق سدر،
الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني،

أعلن الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في غزة الخميس المقبل بسبب نفاد كميات الوقود، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، حسب نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مؤتمر اليوم  إن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يمثل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

خروج مستشفى القدس فى مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

كان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وزير الاتصالات الفلسطيني انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت غزة كميات الوقود

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