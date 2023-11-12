الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بقيام جيش  الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك قصفا متبادلا في محيط مزارع شبعا. 

وكانت قد تعرضت بلدات في الجنوب اللبناني لغارات جوية عنيفة ليل الخميس، شنتها طائرات حربية إسرائيلية وسمعت أصواتها في معظم أنحاء المحافظة اللبنانية، طالت  أطراف بلدات ياطر - كفرا، رامية، الجبين، راس الناقورة ومنطقة اللبونة. 

تصاعد الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وتصاعدت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي شهد تصعيدا ملحوظا للقصف المتبادل بين الطرفين، واتساعا في رقعته.

القاهرة الإخبارية لبنان الإحتلال الإسرائيلي منطقة ميس الجبل محيط مزارع شبعا

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