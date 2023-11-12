مدير عام المستشفيات فى قطاع غزة: الاحتلال استهدف العناية المركزة فى مجمع الشفاء

قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، إن آخر استهدافات من الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات، كان في قسم العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي وفي الأيام الماضية كانت هناك استهدافات لمحيط المستشفى الإندونيسي، وهذه الليلة كان الاستهداف لمستشفى "مهدي" للولادة وهو مستشفى خاص، ما أسفر عن استشهاد طبيبين هما "الدكتور باسم مهدي، والدكتور رائد مهدي".

الأوضاع في مستشفيات غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الإخلاء القسري لمستشفى النصر والرنتيسي للأطفال، نتج عنه خروج عشرات من حالات الأطفال المصابة والمريضة إلى الشوارع بدون أي رعاية طبية، ووجود 5 أطفال في العناية المركزة مجهول مصيرهم، متابعًا: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي هناك، ومن المرجح استشهاد هؤلاء الأطفال نظرًا لانقطاع الكهرباء والماء عن مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأوضح أن الوضع الطبي في مجمع الشفاء الطبي كارثي ويزداد سوءًا، حيث يتم استهداف أي شيء يتحرك داخل المستشفى، ولا يمكن الدخول أو الخروج إلى المستشفى، ولا يوجد ممر آمن لا شرق ولا غرب مجمع الشفاء الطبي، مفيدًا بأن الجثامين ما زالت متواجدة في ساحات المستشفى منذ 4 أيام، ولا يمكن للطواقم الطبية أن تصل إليها، حتى تم تقديم طلبات لدفن هذه الجثامين لإكرامها، ولكن يتم استهداف أي شخص يتحرك داخل ساحات المستشفى، وبالتالي ما زالت الجثامين هناك.