مستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل لن تحتل غزة في المستقبل

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الأحد، على موقف الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة، قائلًا إن الولايات المتحدة تعتقد أن المبادئ الأساسية للمستقبل تشمل "عدم إعادة احتلال غزة" و"عدم التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وردا على سؤال من مذيعة برنامج "واجه الأمة" الذي نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، حول معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحكومة التي تقودها السلطة الفلسطينية في غزة والتي يبدو أنها "ليست على نفس الطريق" مثل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال سوليفان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طرح "المبادئ الأساسية للمضي قدما، وتتضمن: لا لإعادة احتلال غزة ولا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.. لا يمكن أبدًا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل، ولا ينبغي تقليص مساحة غزة".

وكانت تعليقات بلينكن جزءًا من بيان مشترك أصدره دبلوماسيون من مجموعة السبع في الأسبوع الماضي، أكد فيه على أن السلطة الفلسطينية، التي تدير حكومة الضفة الغربية، يجب أن تتولى السيطرة.

ونقل سوليفان عن بلينكن قوله "إننا نريد في نهاية المطاف أن نرى إعادة الاتصال وإعادة توحيد السيطرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت القيادة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية هي القيادة الحالية في الضفة الغربية. لكن في نهاية المطاف، سيكون الأمر متروكًا للشعب الفلسطيني ليقرر مستقبله، ومن يحكمه، وسوف تدعم الولايات المتحدة هذه العملية".