الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل لن تحتل غزة في المستقبل

غزة
غزة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الأحد، على موقف الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة، قائلًا إن الولايات المتحدة تعتقد أن المبادئ الأساسية للمستقبل تشمل "عدم إعادة احتلال  غزة" و"عدم التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وردا على سؤال من مذيعة برنامج "واجه الأمة" الذي نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، حول معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحكومة التي تقودها السلطة الفلسطينية في غزة والتي يبدو أنها "ليست على نفس الطريق" مثل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال سوليفان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طرح "المبادئ الأساسية للمضي قدما، وتتضمن: لا لإعادة احتلال غزة ولا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.. لا يمكن أبدًا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل، ولا ينبغي تقليص مساحة غزة".

وكانت تعليقات بلينكن جزءًا من بيان مشترك أصدره دبلوماسيون من مجموعة السبع في الأسبوع الماضي، أكد فيه على أن السلطة الفلسطينية، التي تدير حكومة الضفة الغربية، يجب أن تتولى السيطرة.

ونقل سوليفان عن بلينكن قوله "إننا نريد في نهاية المطاف أن نرى إعادة الاتصال وإعادة توحيد السيطرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت القيادة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية هي القيادة الحالية في الضفة الغربية. لكن في نهاية المطاف، سيكون الأمر متروكًا للشعب الفلسطيني ليقرر مستقبله، ومن يحكمه، وسوف تدعم الولايات المتحدة هذه العملية".

مستشار الأمن القومي الأمريكي غزة الولايات المتحدة رئيس الوزراء الاسرائيلي السلطة الفلسطينية

مواد متعلقة

الهباش: المواقف الدولية تجاه فلسطين "باهتة" وهو ما يغرى نتنياهو بمزيد من العدوان

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟.. متحدث الرئاسة يجيب

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل