رمضان عبدالمعز: الناس فى غزة مرابطون بقلب الحدث ويدافعون عن العرض والأرض

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إننا نتألم من المشاهد التي نراها في غزة، خاصة مع ازدياد الدمار وعدد الشهداء ولكن الله تعالى يقول " وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ"، مؤكدًا أن الشهداء يزفون للجنة "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناس في غزة بقلب الحدث مرابطين عنا وذلك لأن الأحداث تتسبب في رفع الضغط والتعب، ولكنهم مجاهدون في سبيل الله ويدافعون عن الأرض والعرض والدين والمقدسات وهم الذين قال النبي عليه السلام عنهم"لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله، وهم كذلك"، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس".

لابد أن نصلح من أنفسنا حتى يأتينا نصر الله

وتابع أن القرآن علمنا أن أي مصيبة تحدث للعبد تكون من عند الإنسان نفسه في قوله تعالى: "وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ"، فلا بد أن نصلح من أنفسنا، مؤكدًا أن نصر الله يكون لمن هم على قلب رجل واحد ومخلصين لله عز وجل.