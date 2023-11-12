أقل من الموسم الماضي.. الجونة يقطع سلسلة انتصارات الأهلي بدوري نايل

بالرغم من تعادل النادي الأهلي مع نادي الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الإسبوع الرابع من بطولة دوري نايل إلا أنه انتزع الصدارة من نادي بيراميدز بفارق الأهداف فقط إذ فارق أهداف الأهلي +8 في حين فارق أهداف بيراميدز +2 فقط لأن الناديان يتساويان في عدد النقاط المجموعة 13 نقطة لكن الأهلي من 5 مباريات بينما بيراميدز في 6 أسابيع.

الأهلي يتعثر لأول مرة

على أي حال هذا هو التعثر الأول للأهلي في الدوري بعد 4 انتصارات متتالية حققها على أندية المصري البورسعيدي في الإسبوع الأول، والإسماعيلي في الإسبوع الثالث، والمقاولون العرب في الإسبوع السادس، وسيراميكا كليوباترا في الإسبوع الثاني.

سجل الأهلي 12 هدفا بمعدل تسجيل 2.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد، وبه هو الهجوم الأقوى مناصفة مع نادي الزمالك صاحب المركز العاشر، والهداف هو اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو بتسجيله 4 أهداف أما شباكه، فلم تستقبل سوى 4 أهداف بمعدل استقبال 0.8 هدف في كل مباراة وهو معدل جيد أيضا، وبه هو الدفاع الأقوى مع ناديي فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث، وإنبي الذي يتواجد في الترتيب السادس.

انطلاقة الأهلي أفضل في الموسم الماضي

بالرغم من تصدر الأهلي للدوري إلا أن انطلاقته تحت قيادة فنية من السويسري مارسيل كولر أقل من انطلاقته في الموسم الماضي حيث كان التعثر للأهلي في المباراة السابعة حين تعادل إيجابيا مع فيوتشر بنتيجة هدف لكل منهما في الإسبوع السابع.

قبله فاز الأهلي في 6 مباريات متتالية على أندية الإسماعيلي في الإسبوع الأول، وأسوان في الإسبوع الثاني، والداخلية في الإسبوع الثالث، وطلائع الجيش في الإسبوع الخامس، وغزل المحلة في الإسبوع السادس، والإتحاد السكندري في الإسبوع الرابع.

سجل الأهلي 14 هدفا بمعدل تسجيل هدفين في المباراة الواحدة فيما لم تتلق شباكه سوى 3 أهداف بمعدل تلقي 0.4 في كل لقاء.

في هذا الموسم نجح كولر في قيادة الأهلي لاستعادة لقب الدوري الذي غاب عنه لمدة موسمين بعد أن حصد في الأخير 83 نقطة من 25 انتصارا، و8 تعادلات في حين لم يتعرض سوى لخسارة واحدة أمام بيراميدز بنتيجة ثلاثية نظيفة في الإسبوع الـ28.

الجونة يقفز مركزين

على الجانب الآخر استفاد الجونة من هذا التعادل حيث صعد إلى المركز الثامن بعد أن كان يحل في المرتبة العاشرة بارتفاع رصيده إلى 9 نقاط جناها من انتصارين تحققا متتاليين في الإسبوعين الخامس، والسادس على ناديي فاركو، والداخلية على الترتيب، و3 تعادلات كلها إيجابية منها تعادلان بنفس النتيجة هدف لكل منهما إذ كان التعادل الأول مع نادي سموحة في الإسبوع الأول، وتعادل وحيد بنتيجة هدفين لمثلهما مع الإتحاد في الإسبوع الثالث بينما لم يتلق سوى هزيمة على يد نادي زد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة هدف دون رد في الإسبوع الثاني.

أحرز الجونة 7 أهداف بمعدل احراز 1.2 هدف في اللقاء الواحد، وهو رابع أضعف هجوم بالتساوي مع أندية المصري الذي يحتل المركز التاسع، وسموحة الذي يتواجد في الترتيب الـ12، والمفاجأة البنك الأهلي صاحب المركز الـ17 قبل الأخير، والمدهش أن منها 6 أهداف عن طريق اللاعب المغربي أحمد بلحاج في حين اهتزت شباكه بـ5 أهداف بمعدل 0.8 في كل لقاء، وهو ثاني أقوى دفاع مع الطلائع الذي يحل في المرتبة السابعة.

جماهير الأهلي باتت تشعر بالقلق الشديد على مستقبل فريقها في كل البطولات التي يخوضها في الموسم الحالي لأنه افتتح الموسم بشكل سئ للغاية إذ فقد لقبين قاريين، وهما كأس السوبر الإفريقي أمام نادي اتحاد الجزائر، والدوري الإفريقي بخروجه من دور قبل النهائي على يد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.