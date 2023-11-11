أول قرار من كولر بعد تعادل الأهلي مع الجونة في دوري نايل

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومنح المدرب السويسري، راحة للفريق من التدريبات لمدة 5 أيام، على أن يساقر إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة رفقة عائلته.

وينضم لاعبو الأهلي الدوليين إلى معسكر الفراعنة الذي سينطلق يوم الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

اقرأ أيضا.. دورى نايل.. الجونة يفرض التعادل على الأهلى ويوقف انتصاراته

الجونة يفرض التعادل الإيجابي على الأهلي

تعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري نايل.

الشوط الأول

وألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة الأولى للجونة عن طريق موكا، بعد خطأ من محمد الشناوي في تشتيت الكرة، لكن "الفار" ألغاه بداعي لمسة يد على لاعب الجونة.

وفي الدقيقة 14، تسديدة مباغتة عن طريق أحمد بلحاج، لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وفي الدقيقة 25 سدد بلحاج من جديد من خارج منطقة الجزاء، مرت على يمين الشناوي.

وشهدت الدقيقة 36 أول أهداف اللقاء عن طريق الفرنسي أنتوني موديست، الذي تلقى تمريرة من طاهر وروضها بطريقة رائعة وسددها بنجاح على يمين بوسكا.

ونجح بلحاج من إحراز التعادل للجونة من علامة الجزاء، بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



الشوط الثاني

في الدقيقة 54 سدد كريم نيدفيد رأسية، مرت بقليل بجوار مرمى أحمد مسعود.

شهدت الدقيقة 66 تسديدة رائعة على الطائر من إمام عاشور، من على مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة من ركنية نفذها الشحات لكنها علت المرمى.

وحاول البديل كريم فؤاد بالدقيقة 74، من ركلة حرة لكنها اصطدمت كرته بقائم بوسكا.

وأكمل الجونة اللقاء بعشرة اللاعبين، بعد طرد أحمد محمود بالدقيقة 83.

وعاد عاشور لتسديداته وأبرزها بالدقيقة 85 علت مرمى أحمد مسعود.

وسدد أليو ديانج من على منطقة الجزاء بالدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع، مرت على يسار مرمى مسعود بقليل.

