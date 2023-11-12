الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصاريف الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024

طلاب الف الثالث الاعدادى
طلاب الف الثالث الاعدادى

يبحث طلاب المرحلة الإعدادية عن مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024 وكذلك الفئات المعفاة من دفع المصاريف، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لجميع المراحل والصفوف التعليمية، كما أوضح منشور للوزارة نشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024 تقدر بـ205 جنيهات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية سداد مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024، للعام الدراسي الجاري اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023.

ووفرت الوزارة طريقتين لسداد قيمة مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024، بحيث يمكن لولي الأمر تسديد قيمة المصروفات المدرسية لطلاب الشهادة الإعدادية دفعة واحدة.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للصف الثالث الإعدادي 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التي يستثنى من دفع مصاريف المدارس الحكومية هؤلاء هم:

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، بعد تقديم ما يفيد ذلك، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي، والطلاب الأيتام من ناحية الأب وكذلك الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي، وابناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

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كما يثتسني طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

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