السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صندوق رعاية النوابغ: نعمل على تمويل المشروعات ودعم الشركات الناشئة في مصر

مدير صندوق رعاية
مدير صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اهتماما كبيرا بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وذلك وفقا للتوجيهات السياسية بالاهتمام بالنوابغ والمبتكرين والمفكرين وضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك نظرا لأهمية الصندوق وما يقوم به في دعم وتمويل المشروعات ودعم الشركات الناشئة في مصر وتوفير البيئة المناسبة لنموها وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساعد هذه الشركات على النمو والازدهار، والتي من بينها تقديم التمويل اللازم، والتدريب والتأهيل، والمساندة الفنية والإدارية.

توجيهات سياسية للاهتمام بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 

وقال الدكتور ضياء خليل، مدير صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين، إن الوزارة تعي اهتماما كبيرا بالصندوق وما يقدمه للطلاب المبتكرين والنابغين كما توفر كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، ويعمل الصندوق على دعم الباحثين وتمويلهم ورعايتهم، وكذلك تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

 

وأشار إلى أن الصندوق له عدة اختصاصات هامة لدعم هؤلاء الطلاب، حيث يعمل على تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، يساهم في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية، كما يساهم في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.

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صندوق رعاية النوابغ: نعمل على إيجاد آليات جديدة لتمويل مشروعات المبتكرين

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عاشور: دور هام لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الشركات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لنموها

تأسيس شركات بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير

وأضاف ضياء، أن صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين يعمل على تأسيس شركات بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه.

 

وتابع، أن الصندوق خلال هذه الفترة فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية،  مستهدفا الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية.


وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى التعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد  (online).

إطلاق جائزة الابتكار الصناعي

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق جائزة الابتكار الصناعي  بشراكة استراتيجية بين وزارات التعليم العالي، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، وبتنفيذ مشترك بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.


وتُمنح الجائزة للشركات الصناعية المصرية التي تتميز بالإبداع والابتكار في منتجاتها أو خدماتها في مجال الصناعات (الكيماوية، الغذائية، الهندسية، الطباعة والتغليف، تصميم وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدواء والتكنولوجيا الحيوية، اليدوية).


وتستهدف الجائزة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، وتُمنح الشركات الفائزة جوائز مالية، ودعم لوجستي؛ لمساعدتها على زيادة منتجاتها أو تحسين خدماتها، بما يُسهم في زيادة التنافسية، وتعزيز موقف الصناعة المصرية وصادراتها على الساحة العالمية.

منح دراسية للمبتكرين والنوابغ بيئة داعمة للباحثين مساعدة الباحثين والمبتكرين وتمويل المشروعات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

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