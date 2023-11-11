السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

همام: "منصة الأنشطة الطلابية" تسهم في إعداد خطط طلاب الجامعات المستقبلية

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام

أطلق المجلس الأعلى للجامعات منصة توثيق الأنشطة الطلابية وإعداد الخطط المستقبلية لطلاب الجامعات، كون الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، وتستهدف شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات وغرس قيمة العمل التطوعي.

وقال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، إن منصة الأنشطة الطلابية التي تم إطلاقها من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهر مارس الماضي حققت إنجازات كبيرة في دعم وصقل شخصية طلاب الجامعات وتحفيزهم علي روح العمل الجماعي، مؤكدا أن هذه المنصة تعمل علي رصد وتجميع كافة الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها ومشاركتها مع الطلاب.

وأضاف همام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن منصة الأنشطة الطلابية تسهم في إعداد الخطط المستقبلية وتعمل من خلال المشاركة بين الطلاب بالاستفادة من مهارات بعضهم ببعض وتصحيح ومشاركة الأفكار المختلفة وتحفزهم علي العمل التطوعي بمساعدة بعضهم وتنمية روح المشاركة في العمل حتي بعض التخرج.

وتابع أن المنصة تعمل علي مشاركة ومتابعة الأنشطة المختلفة بالجامعات الأخري مما يزيد من التنافسية بين الجامعات وبعضها في الأنشطة الطلابية وحسوكل جامعة أن تكون الافضل.

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هذا وجرى وضع خطة مقترحات لمنصة الأنشطة الطلابية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، منها منح الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية كارنيهًا لممارسة الأنشطة الطلابية، يستطيع الطلاب الحصول من خلاله على مميزات، منها دخول بعض الأندية الخاصة بوزارة الشباب، بالإضافة إلى دخول دار الأوبرا لحضور مسرحيات وزارة الثقافة، فضلًا عن الحصول على خصم لحضور معرض الكتاب.

كما شملت الخطة اقتراح وجود نموذج موحد لتقارير الأنشطة الطلابية، وبناء منصة تفاعلية واقعية بعنوان "اتكلم" عبارة عن مسرح صغير بالجامعات والمعاهد المصرية، يكون المتحدث فيها (أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب )، وهناك مقترحات خاصة بأنشطة التوعية المتعلقة بقضايا الأمن القومي العربي والأنشطة القمية، مثل: إقامة الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية (مبدعون باختلاف.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المنصة تتيح الفرصة أمام فرق العمل بالجامعات تسجيل وتوثيق الأنشطة الطلابية، وحصرها وأرشفتها، فضلًا عن تسهيل الحصول على تقارير (شهرية، ربع سنوية، سنوية) لمختلف الأنشطة الطلابية بالجامعات؛ بما يُساعد على وضع الخطط المستقبلية لها، وإعلانها للطلاب للمشاركة فيها. 

 وأكد رفعت أن المنصة تيتح أيضًا تقارير جدولية ورسومية توضح موقف الجامعات المصرية من الأنشطة الطلابية، وتحقيق الرؤية المستقبلية للطلاب، حيث تقوم كل جامعة بتسجيل كافة الأنشطة لعام 2022، والخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية بالجامعة، والأنشطة الطلابية القمية المشاركة فيها، بالإضافة إلى أنشطة التوعية بداية من شهر يناير حتى ديسمبر المقبل.

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