توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي.. زادت معدلات البحث والاستعلام من آلاف التلاميذ وأولياء أمورهم في الصف السادس الابتدائي خلال الساعات القليلة الماضية، عن توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 للغة العربية، وذلك في ظل خطة تطوير المناهج الدراسية وانتظار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، توزيع المنهج الدراسى تيسيرا على التلاميذ.

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، عن توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي، وذلك تيسيرا على المعلمين وتحديد الدروس الخاصة باللغة العربية في شهر نوفمبر، بمختلف مدارس مصر الحكومية والخاصة.

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي، لنهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، سواء النصوص أو القواعد النحوية أو القصة والتعبير، ومن خلال خطة موضوعة للمناهج الدراسية في إطار تطوير التعليم قبل الجامعي.

وتستعرض "الدستور"، خطة توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي لشهر نوفمبر ومنها المحور الأول بعنوان اكتشف ذاتى وموضوع الدرس عقلى وقدراتى وفكرى.

وأيضا يتضمن نص الاستماع "كن ولا تكن"

قصة ما السر؟

نص معلوماتي حول التفكير وسبل النجاح.

شعر وهو في يوم الشباب للشاعر إبراهيم ناجي.

نص معلوماتي بعنوان أنا ذكي.

نص الاستماع "إصراري سر نجاحي".

نص معلوماتي بعنوان فكر وإبداع ضمن منهج النصوص.

مراجعة عامة للمنهج الدراسى لنوفمبر.

التعرف على علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بمهتلف أنواعه.

المحور الأول توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

كذلك، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المحور الأول من المنهج الدراسى للصف السادس الابتدائي يتضمن، التعرف على النكرة والمعرفة، وبعض أنواع المعارف.

معرفة الضمير البارز المنفصل والمتصل.

الفاعل البارز والمستتر ومراجعة لما تم دراسته من قواعد نحوية.

مراجعة الشدة واللام الشمسية فى نصوص الإملاء.

مراجعة التنوين وكتابة جمل الخط الوردة في الكتاب المدرسي.

عدة نماذج لكتابة الرسائل والمذكرات وإجراء حوار ونص تعبير.

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

اقرأ أيضا:

بالتزامن مع امتحانات الشهر.. توزيع منهج الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي 2023

فى النهاية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي المحور الثانى، ويتضمن عدة موضوعات منها..

الاستماع والتواصل وآداب الحوار.

وأيضا نص الاستماع من خلال حوار مع المعلمين.

قصة أذناي بخير..و نص معلوماتي حول فن الاستماع.

بيت شعر.. دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي.

نص معلوماتي "الإشارة تواصل".

نص الاستماع "اتصال أم انفصال".

نص معلوماتي في النصوص حول آداب الحديث.

التعرف على الأسماء الخمسة، والخبر المفرد، والخبر الجملة الإسمية

خبر الجملة الفعلية، والخبر شبه الجملة

دراسة كان وأخواتها وأنواع خبرها.

إن وأخواتها وأنواع خبرها من خلال قواعد النحو

مراجعة المد بالألف والواو والياء.

دراسة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة فى نص الإملاء

وفي الختام، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي للعام الدراسي الحالي وشهر نوفمبر، ضمن عمليات التطوير المستمرة والاستعداد للامتحانات الشهرية.