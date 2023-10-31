الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع امتحانات الشهر.. توزيع منهج الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن توزيع منهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي 2023 بالتزامن مع بداية امتحانات الشهر وهو شهر أكتوبر لجميع صفوف النقل، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل توزيع منهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي 2023 وتنشر الدستور كل ما تريد معرفته عن توزيع منهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي 2023 خلال السطور المقبلة.

 توزيع منهج الفيزياء للصف الأول الثانوي 2023

الوحدة الثانية: «الحركة الخطية».

 

- الفصل الثالث: «القوة والحركة».

 

الوحدة الثالثة «الحركة الدائرية»، منقسمة إلى فصلين، وهم:

 

- الفصل الأول يتحدث عن قوانين الحركة الدائرية (القوة الجاذبة المركزية وأنواعها والعجلة المركزية).

 

- الفصل الثاني يتحدث عن:الجاذبية الكونية والحركة الدائرية (قانون الجذب العام ومجال الجاذبية والأقمار الاصطناعية وتطبيقات).

 

الوحدة الرابعة تتحدث عن «الطاقة»

 

- الفصل الأول: يتحدث عن الشغل والطاقة (الشغل والطاقة وطاقة الحركة وطاقة الوضع).

 

- الفصل الثاني: يتحدث عن قانون بقاء الطاقة (قانون بقاء الطاقة الميكانيكية وتطبيقات).

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الوحدة الثانية تشتمل على «خواص الموانع»

 

- الفصل الثالث يحتوى على خواص الموانع الساكنة.

 

- الكثافة والكثافة النسبية وتطبيقات الكثافة.

 

- مفهوم الضغط والقوة الضاغطة والضغط عند نقطة في باطن سائل وتطبيقات والتمثيل البياني.

 

- اتزان السوائل في الأنبوبة ذات الشعبتين وتطبيقات الضغط الجوي والبارومتر الزئبقي وقياس الضغط الضغط الجوي ووحدات قياسه وتطبيقات.

 

- المانومتر وتطبيقات على الضغط قاعدة بأسكال وتطبيقات.

 

الوحدة الثالثة: تحتوي على «الحرارة»

 

- الفصل الخامس يشمل على قوانين الغازات.

 

- خصائص الغازات وقانون بويل وتطبيقات.

 

- قانون شارل وتطبيقات والتمثيل البياني.

 

- قانون الضغط والقانون العام للغازات وتطبيقات وتمثيل البياني.

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