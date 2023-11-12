الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة نجمنا المصري محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي 

وتُذاع مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، بعدما تعادل مع لوتون تاون بهدف لكل منهما، قبل أن يتعرّض الريدز لهزيمة قاسية ومفاجئة أمام تولوز الفرنسي بنتيجة 2-3، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويأمل محمد صلاح في زيارة شباك فريق برينتفورد، في محاولة للاقتراب من صدارة هدّافي الدوري الإنجليزي، في ظل المنافسة الشرسة مع إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وسون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

في المقابل، يرغب فريق برينتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023-2024.

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ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 11 جولة، حقق خلالها 7 انتصارات وثلاث تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط. 

بينما يتواجد فريق برينتفورد حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثامن بفارق نقطتين فقط.

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