مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة صن داونز ضد الوداد المغربي فى نهائي الدوري الإفريقي، ومباراة ليفربول ضد برينتفورد، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• موعد مباراة نهائي الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

- مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ضد الوداد المغربي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة فنزويلا ضد نيوزيلندا: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD

- مباراة فرنسا ضد بوركينا فاسو: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة 5beIN Sports HD

- مباراة المكسيك ضد ألمانيا: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD

- مباراة كوريا الجنوبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة 5beIN Sports HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد برينتفورد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة أستون فيلا ضد فولهام: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة برايتون ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3

- مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- مباراة نابولي ضد إمبولي: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة أودينيزي ضد أتالانتا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة فيورنتينا ضد بولونيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 2

- مباراة لاتسيو ضد روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة إنتر ميلان ضد فروسينوني: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة لايبزيج ضد فرايبورج: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ليل ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة كليرمون فوت 63 ضد لوريان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ميتز ضد نانت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة رين ضد ليون: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة لانس ضد مارسيليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.