شرايين التنمية في صعيد مصر.. تفاصيل بناء محور سمالوط على النيل بالمنيا

تعد شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منها تنمية قطاع الطرق حيث وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، حيث اهتم المشروع بما يلي: تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، مع الاخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، مما انعكس إيجابيا على معدلات التنمية العمرانية في تلك المحافظات. كما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن تلك المشروعات محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا.

شرايين التنمية في صعيد مصر

ويعد من شرايين التنمية في صعيد مصر، حيث يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر، بعدد 2 حارة مرورية / اتجاه، ويشمل 47 عمل صناعي (30 كوبري - 17 نفق)، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل.

تسهيل الحركة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى الواعدة فى غرب المنيا

تم إنشاء المحور بهدف تسهيل الحركة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي الواعدة في غرب المنيا، والمساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل، والمساهمة في التنمية السياحية، خاصة السياحة الدينية، نظرًا لقربه من المزارات الدينية مثل دير السيدة العذراء ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.

وفي هذا الشأن، تم تطوير الكباري والأنفاق ضمن المشروع القومي للطرق، حيث بلغ إجمالي عدد الكباري على مستوى الجمهورية 39619 كوبري في عام 2020، منها 1848 كوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014 إلى 2020 من 1536 كوبري في عام 2014.

وتستهدف الوزارة إنشاء 365 كوبري بحلول عام 2030 ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري، وتقدر التكلفة المخطط لها لتنفيذ 1000 كوبري ونفق خلال الفترة المقبلة بحوالي 140 مليار جنيه.

وقد انعكس ذلك على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية والنقل والطرق، وتتمثل المؤشرات في الآتي: احتلت مصر في مؤشر جودة الطرق المركز الثامن عشر عام 2021 مقابل المركز 118 عام 2015، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق.

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محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا

محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا

محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا

محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا