الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقل": نظام التسجيل المسبق للشاحنات داخل محطة تحيا مصر قلل زمن انتظار الحاويات

الحاويات
الحاويات

قالت وزارة النقل إن نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو إحدى أهم المميزات التي تفردت بها محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة؛ نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وأضافت وزارة النقل، في بيانها اليوم، أنه في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة، وفي إطار تطوير كل الموانئ المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي يونيو الماضي) كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويسهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

محطة تحيا مصر 

وأوضحت أن محطة تحيا مصر استطاعت التغلب على أكبر التحديات، وهي التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن إحدى أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها.

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وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها، بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة، على علم بموعد وصوله ومكان تفريغ الشاحنة.

وأشارت إلى أن موعد مغادرة الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، مما يؤدي بدوره لزيادة أحجام التداول وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

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الحاويات
الحاويات
الحاويات
الحاويات
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