وزير النقل: الرئيس السيسى وجّه بتعظيم سياحة اليخوت وسرعة إنهاء إجراءاتها

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن سياحة اليخوت في مصر، مؤكدًا أنه كان هناك عدد من الشكاوى رصدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبرزها البيروقراطية، ووجه الرئيس بتعظيم تلك السياحة من خلال منصة النقل البحري التي تنهي كل الإجراءات والموافقات بضغطة زر واحدة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بأن ينتهي تصديق سياحة اليخوت في نصف ساعة كباقي الدول الأخرى.

دعاية قوية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

وتابع "تحركنا بدعاية قوية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وهناك تطور في ملف سياحة اليخوت مع السعودية من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم"، لافتًا إلى أنه يوجد تعاون مع وزراء النقل العرب لتعظيم سياحة اليخوت، وتشغيل طريق النقل العربي للربط بين مصر والأردن، والعراق أيضًا وافقت على التعاون مع مصر في طريق النقل العربي.