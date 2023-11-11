السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعمال فنية دعمت القضية الفلسطينية.. تعرف عليها

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

دعمت العديد من الأعمال الفنية القضية الفلسطينية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة في قطاع غزة، واستهداف المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء، وخاصة الأغنيات سواء العربية والأجنبية، والتي تصدرت التريند لتعبيرها عن القضية الفلسطينية، وتعاطفها مع المدنيين العزل، ورفضها لعمليات التهجير والقصف المستمر للمدنيين العزل.

"راجعين".. عمل فني جديد لدعم أطفال فلسطين (فيديوجراف)

أعمال فنية دعمت القضية الفلسطينية

أغنية راجعين

شارك في العمل 25 مطربًا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أنشودة وطنية لدعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن الغضب تجاه عمليات الإبادة والتهجير الجماعي لأهالي قطاع غزة، نتيجة العدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تم تصوير الأنشودة في عمان، وسيتم التبرع بجميع إيراداتها لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين الذي يقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين، وشارك في الأنشودة: أمير عيد، عفرتو، مروان موسي، مروان بابلو، دينا الوديدي، سيف الصفدي، دانا صلاح، وغالية شاكر، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، بالطي، وسام قطب، بطاينة، عمر رمال، ويونغ، ورندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، وزين ودافنشي.

تحيا فلسطين

 

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية سويدية، تحت مسمى تحيا فلسطين، وخاصة في أوروبا والدول الغربية، ليفاجئ الجميع أن الأغنية في الأساس عمرها 50 عامًا، وخلال عام 1978 في أوضاع أشبه بالحالية قدمت فرقة الكوفية التي أسسها الشاعر الفلسطيني جورج توتاري أغنية " Leve Palestina" لأول مرة في حفل غنائي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وباتت الأغنية تتردد في جميع التظاهرات لدعم القضية الفلسطينية في أوروبا، مع دق الطبول، وتصدرت التريند مع رقصة لمقاتل فلسطيني، وهو يرقص أمام الكاميرات أثناء مقاومته لقوات الاحتلال، مما اكسب الأغنية شعبية واسعة، وانتشار واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها.

اقرأ أيضاً

مصادر للقاهرة الإخبارية: البيان الختامى للقمة العربية يؤكد ضرورة كسر حصار الاحتلال على غزة

القضية الفلسطينية أحداث العنف التهجير والقصف أغنية راجعين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مواد متعلقة

الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة بالغربية

لقطات حية من تجدد القصف الإسرائيلى على غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

دعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان.. نص البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الأوضاع فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس