أعمال فنية دعمت القضية الفلسطينية.. تعرف عليها

دعمت العديد من الأعمال الفنية القضية الفلسطينية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة في قطاع غزة، واستهداف المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء، وخاصة الأغنيات سواء العربية والأجنبية، والتي تصدرت التريند لتعبيرها عن القضية الفلسطينية، وتعاطفها مع المدنيين العزل، ورفضها لعمليات التهجير والقصف المستمر للمدنيين العزل.

أعمال فنية دعمت القضية الفلسطينية

أغنية راجعين

شارك في العمل 25 مطربًا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أنشودة وطنية لدعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن الغضب تجاه عمليات الإبادة والتهجير الجماعي لأهالي قطاع غزة، نتيجة العدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تم تصوير الأنشودة في عمان، وسيتم التبرع بجميع إيراداتها لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين الذي يقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين، وشارك في الأنشودة: أمير عيد، عفرتو، مروان موسي، مروان بابلو، دينا الوديدي، سيف الصفدي، دانا صلاح، وغالية شاكر، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، بالطي، وسام قطب، بطاينة، عمر رمال، ويونغ، ورندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، وزين ودافنشي.

تحيا فلسطين

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية سويدية، تحت مسمى تحيا فلسطين، وخاصة في أوروبا والدول الغربية، ليفاجئ الجميع أن الأغنية في الأساس عمرها 50 عامًا، وخلال عام 1978 في أوضاع أشبه بالحالية قدمت فرقة الكوفية التي أسسها الشاعر الفلسطيني جورج توتاري أغنية " Leve Palestina" لأول مرة في حفل غنائي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وباتت الأغنية تتردد في جميع التظاهرات لدعم القضية الفلسطينية في أوروبا، مع دق الطبول، وتصدرت التريند مع رقصة لمقاتل فلسطيني، وهو يرقص أمام الكاميرات أثناء مقاومته لقوات الاحتلال، مما اكسب الأغنية شعبية واسعة، وانتشار واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها.