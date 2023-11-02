"راجعين".. عمل فني جديد لدعم أطفال فلسطين (فيديوجراف)

شارك المطرب أمير عيد برفقة 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أغنية جماعية بعنوان "راجعين" وهي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني الذي لا يلين.

وأشرف على التوزيع الموسيقي لأغنية “راجعين” كل من ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل العمل الفني راجعين لدعم أهل فلسطين.

خلف هذه المبادرة يقف فريق من المبدعين وأصحاب الرؤى، مثل الموزع الأردني ناصر البشير، والكاتبة والممثلة الفلسطينية الأردنية حياة أبو سمرة، والمصورة والفنانة الأردنية فرح حوراني، إضافة للمخرج الليبي أحمد كويفية والمخرج الفلسطيني عمر رمال.

تأتي أغنية "راجعين" على خطى أوبريتات وطنية خالدة مثل "الوطن الأكبر" و"صوت الجماهير" و"الحلم العربي"، لكنها تتناول الموضوع بصورة فنية عصرية، تعكس رؤية ومشاعر أجيال تجاه جديدة للصراع، عبر مزج عناصر فنية متنوعة، من الهيب هوب والراب، إلى الإيقاعات العربية والأغاني الشعبية العاطفية.

تم تصوير الفيديو الموسيقي في أحدث استوديوهات السينما في عمان، وأخرجه عمر رمال وحياة أبو سمرة، وإشراف فني للأردنية فرح حوراني.

ويهدف هذا المشروع الفني إلى تجسيد وحدة الفنانين وقوة وتضامنهم بصورة عملية، والتأكيد على موقف موحد يدعم الحقوق الفلسطينية. ويستعرض شريط الفيديو المصاحب للأغنية لقطات حقيقية من غزة، وصورا من تاريخ الاحتلال في فلسطين، بهدف توعية المشاهدين وتقديم الرواية الحقيقية لما جرى، والتي تتجاهلها وسائل الإعلام الغربية.

الأغنية الجماعية "راجعين" عمل موسيقي قوي بالصدق الفني وهادر بالأمل والدعم للصامدين في فلسطين، كما أنها نموذج لقدرة للموسيقى على صنع التغيير، ولفت أنظار العالم لما يجري في غزة رغم زحام الأزمات والمخاوف العالمية.

سيتم تخصيص جميع الإيرادات الناتجة عن هذا المسار لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين.