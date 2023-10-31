الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمشاركة أمير عيد.. "راجعين" أغنية وطنية لـ25 فنانًا عربيًا يتضامنون مع فلسطين

أمير عيد وناع اغنية
أمير عيد وناع اغنية راجعين

شارك المطرب أمير عيد برفقة 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أغنية جماعية بعنوان "راجعين" وهي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني  الذي لا يلين.

وأشرف على التوزيع الموسيقي لأغنية “راجعين” كل من ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

وتسعى الأغنية لإطلاق نداء عالمي من أجل العدالة والتضامن، ودعم النضال والحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.

وفي مظاهرة تضامن فنية كبيرة، اجتمع فنانون من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استوديوهات ليفانت في عمان، بينما شارك آخرون عن بعد في التسجيل والتصوير، بتنسيق من المخرج الليبي أحمد كويفية.

واختار الفنانون أن يصوغوا رسالة أمل جماعية نيابة عن أشقائهم الفنانين الفلسطينيين، الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأصواتهم، بسبب تداعيات الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد وتيرة الأحداث في غزة.

ومن الفنانين المشاركين الذين يسهمون بأصواتهم في "راجعين" سيف الصفدي، دانا صلاح، غالية شاكر، عفروتو، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، أمير عيد، بالطي، وسام قطب، دينا الوديدي، بطاينة، عمر رمال، يونغ، رندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، زين، مروان موسى، مروان بابلو، ودافنشي.

خلف هذه المبادرة يقف فريق من المبدعين وأصحاب الرؤى، مثل الموزع الأردني ناصر البشير، والكاتبة والممثلة الفلسطينية الأردنية حياة أبو سمرة، والمصورة والفنانة الأردنية فرح حوراني، إضافة للمخرج الليبي أحمد كويفية والمخرج الفلسطيني عمر رمال.

تأتي أغنية "راجعين" على خطى أوبريتات وطنية خالدة مثل "الوطن الأكبر" و"صوت الجماهير" و"الحلم العربي"، لكنها تتناول الموضوع بصورة فنية عصرية، تعكس رؤية ومشاعر أجيال تجاه جديدة للصراع، عبر مزج عناصر فنية متنوعة، من الهيب هوب والراب، إلى الإيقاعات العربية والأغاني الشعبية العاطفية.

تم تصوير الفيديو الموسيقي في أحدث استوديوهات السينما في عمان، وأخرجه عمر رمال وحياة أبو سمرة، وإشراف فني للأردنية فرح حوراني.

ويهدف هذا المشروع الفني إلى تجسيد وحدة الفنانين وقوة وتضامنهم بصورة عملية، والتأكيد على موقف موحد يدعم الحقوق الفلسطينية. ويستعرض شريط الفيديو المصاحب للأغنية لقطات حقيقية من غزة، وصورا من تاريخ الاحتلال في فلسطين، بهدف توعية المشاهدين وتقديم الرواية الحقيقية لما جرى، والتي تتجاهلها وسائل الإعلام الغربية.

الأغنية الجماعية "راجعين" عمل موسيقي قوي بالصدق الفني وهادر بالأمل والدعم للصامدين في فلسطين، كما أنها نموذج لقدرة للموسيقى على صنع التغيير، ولفت أنظار العالم لما يجري في غزة رغم زحام الأزمات والمخاوف العالمية.

سيتم تخصيص جميع الإيرادات الناتجة عن هذا المسار لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين.

راجعين الشرق الأوسط أفريقيا فلسطين ناصر البشير سيف الصفدي أطفال فلسطين غزة

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