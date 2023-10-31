الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير عيد عن "راجعين": إیراداتها تبرع لصندوق إغاثة أطفال فلسطین

أمير عيد
أمير عيد

روج المطرب  أمير عيد لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "راجعين" والذي شارك فيها 24 مطربًا عربيًا تضامنًا مع فلسطين.

ونشر أمير عيد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو من أغنية "فلسطين" وعلق: “لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فنانًا وفنانة من الشرق الأوسط وشمال إفریقیا لإنتاج أغنیة "راجعین" - نشید للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحریة في فلسطین. سیتم التبرع بجمیع إیرادات الأغنیة لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطین".

 

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وجمع الأوبريت 6 مغنين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول إكس والثنائي أليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع أكثر من عشرين فنانًا عربيًا على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تسجيل أغنية راجعين بين الأردن وتونس في حين تم تصوير معظمها في الأردن بحضور الفنانين عفروتو ومروان موسى ودينا الوديدي، بينما تم تصوير باقي المشاركين عن بُعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من حياة أبوسمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.

المطرب أمير عيد أمير عيد راجعين فلسطين اغنیة “راجعین”

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