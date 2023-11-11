مصادر للقاهرة الإخبارية: البيان الختامى للقمة العربية يؤكد ضرورة كسر حصار الاحتلال على غزة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

كما طالب مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

كما أكدت تلك المصادر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

وقالت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" إن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

وطلب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية، وفقًا لمصادر القاهرة الإخبارية.