نشرة الظهيرة| الرئيس السيسي يصل لمقر انعقاد "قمة الرياض".. وآليات الاحتلال تطبق الحصار على مجمع "الشفاء"

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وعربية ورياضية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والانتخابات الرئاسية 2024، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة.

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جامعة سوهاج تطلق سلسلة من الندوات التوعوية عن الانتخابات الرئاسية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة بصدد إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب عن أهمية المشاركة السياسية، وضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجب وطني على كل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح النعماني آن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الإنتخابية القادمة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وتعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب، للانخراط في الحياة السياسية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة، وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.

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مدبولى: مراكز السيطرة تستهدف ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية ضمن شبكة موحدة ومؤمّنة بالكامل

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة موسعة إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

وشهد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بالإضافة إلى اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والعقيد أحمد الغريب، المشرف العام على مراكز سيطرة المحافظات والوزارات، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وزارة العمل: حملة" 100 يوم صحة "بمديرية عمل الإسماعيلية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية استضافت فريق طبى من الأطباء والممرضين للإطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن حملة وزارة الصحة " 100 يوم صحة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المتردديين، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة والتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير افضل الخدمات الممكنة وتحقيق أقصى إستفادة منها للعاملين والمترددين.

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بعد تراجع التضخم.. "الإحصاء" يرصد معدل التغير السنوي في أسعار أهم السلع

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدّل التغير السنوي في أسعار مجموعات السلع والخدمات لشهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2022، على خلفية تراجع التضخم السنوي إلى 38.5% مقابل 40.3% في شهر سبتمبر2023.

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آليات الاحتلال الإسرائيلي تطبق الحصار على مجمع "الشفاء" الطبي وتستهدفه بشكل مباشر

أحكمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حصارها لمجمع "الشفاء" الطبي غرب مدينة غزة، والذي يتعرض منذ الليلة الماضية لقصف عنيف ومُكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

وقالت مصادر طبية إن رضيعا استشهد بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في المجمع، وحسب شهود عيان، فقد استهدفت دبابات الاحتلال طاقمًا طبيًا كان مُتوجهًا لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المُجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته، قبل قليل بالقذائف.

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بعثة مصر فى جنيف وممثلي 71 بعثة يطلقون نداءً دوليًا حول الوضع الإنساني فى غزة

شارك السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مؤتمر صحفي مشترك، مع سفراء وممثلي 71 بعثة في جنيف، لإطلاق نداء دولي حول الوضع الإنساني في غزة، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في إطار تكثيف التحركات في جنيف للتصدي للانتهاكات الجسيمة والمروعة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.

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تعرف على حكم مباراة الأهلى والجونة غدًا فى دورى نايل

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والجونة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة غدا السبت على استاد "خالد بشارة" في تمام الخامسة مساء في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري نايل.

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