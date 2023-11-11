السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول وفود الدول العربية والإسلامية للمشاركة فى قمة الرياض الطارئة

وصول الوفود العربية
وصول الوفود العربية والإسلامية إلى الرياض

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بوصول الوفود العربية والإسلامية إلى الرياض؛ للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن غزة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. 

القمة العربية الإسلامية في الرياض

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ لها مساء أمس الجمعة: "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023".

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