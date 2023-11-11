جامعة سوهاج تطلق سلسلة من الندوات التوعوية عن الانتخابات الرئاسية

تحت عنوان صوتك مستقبلك - انزل شارك..

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة بصدد إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب عن أهمية المشاركة السياسية، وضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجب وطني على كل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح النعماني آن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الإنتخابية القادمة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وتعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب، للانخراط في الحياة السياسية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة، وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن سلسلة الندوات ستبدأ يوم ١٩ نوفمبر وتستمر حتى يوم ٢٦ من نفس الشهر، وسوف تستهدف عدد من الكليات وهي التربية- الاداب- الصيدلة-العلوم- التربية الرياضية، وسيحاضر بها نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

المركز الأول في بطولة تنس الطاولة

حصدت كلية العلوم بجامعة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجامعة في بطولة تنس الطاولة طلبة وعلى المركز الرابع طالبات، وذلك بعد مباراة قوية بين كليتي العلوم والطب فى الدور قبل النهائي للبطولة، حيث انتهت نتيجتها لصالح كلية العلوم بنتيجة ٣_ ١ صعد فريق الكلية للمباراة النهائية لمواجهة فريق كلية الحاسبات والمعلومات، وانتهت المواجهة الأولى لصالح كلية العلوم بنتيجة ٢_صفر، حيث تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم لتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الرياضية، والعمل على استغلال طاقات الطلاب وتحويلها إلى طاقة إيجابية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن البطولة تمت تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمود عبد العليم منسق عام الأنشطة الطلابية، وكابتن عبد العزيز السيد أحمد مسؤل النشاط ومدير الإدارة، حيث ضم فريق تنس الطاولة للطلاب كلًا من بشار مجدي الفرقة الثالثة، ومصطفى عاطف الفرقة الرابعة، ويسى مجدى الفرقة الثالثة، وآدهم سامح الفرقة الأولى، كما ضم فريق الطالبات كلًا من

نيرمين ناصر الفرقة الثالثة، وهبه صالح الفرقة الثالثة، ويارا عبد اللطيف الفرقة الثانية.