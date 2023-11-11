آليات الاحتلال الإسرائيلى تطبق الحصار على مجمع "الشفاء" الطبى وتستهدفه بشكل مباشر

أحكمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حصارها لمجمع "الشفاء" الطبي غرب مدينة غزة، والذي يتعرض منذ الليلة الماضية لقصف عنيف ومُكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

وقالت مصادر طبية إن رضيعا استشهد بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في المجمع، وحسب شهود عيان، فقد استهدفت دبابات الاحتلال طاقمًا طبيًا كان مُتوجهًا لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المُجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته، قبل قليل بالقذائف.

وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع "الشفاء"، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.

وتعمل الطواقم الطبية مع 37 طفلا من الخدج في الحضّانات يدويًا منذ 3 ساعات، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة.

وتحاصر آليات الاحتلال المُجمع منذ الفجر، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، والعشرات من جثامين الشهداء متكدسة في ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفي خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى.

وحسب شهود عيان، تبعد آليات الاحتلال 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، حيث تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحاته.

وقد حذرت نقابة الصحفيين، الليلة الماضية، من مجزرة قد تقع بحق الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في ظل ما يتعرض له من استهداف، بعد انقطاع الاتصال معهم.

أكثر من 60 مريضًا بالعناية المكثفة

وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك صعوبة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي، لأن هناك أكثر من 60 مريضا بالعناية المكثفة، وأكثر من خمسين رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

وتحاصر دبابات الاحتلال، التي توغلت برا منذ أيام، أربعة مستشفيات غرب مدينة غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 198 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130 شخصا، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد أكثر من 11078 فلسطينيًا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى 27490 مُصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.