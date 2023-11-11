السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بطاقمنا داخل مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في غزة

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود بأنها فقدت الاتصال بطاقمها داخل مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، وسط تقارير بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة في محيط المجمع الطبي.

وقالت المنظمة - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت- إنه "خلال الساعات القليلة الماضية، ازدادت حدة الهجمات ضد مستشفى الشفاء بشكل كبير، وأفاد العاملون بالمستشفى بأن الوضع كارثي في الداخل."

سلامة العاملين والمرضى في مستشفى الشفاء

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد بشأن سلامة العاملين والمرضى في مستشفى الشفاء، وبعضهم في حالة حرجة وغير قادرين على التحرك أو الإجلاء.

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‫اشتعال النيران بجوار قسم الكلى فى مستشفى الشفاء بقطاع غزة

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جيش الاحتلال يحذر مدير مستشفى الشفاء بغزة: المبنى يقع ضمن منطقة القتال

يذكر أنه وفقا لمسؤولين فلسطينيين، فإن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

منظمة أطباء بلا حدود مستشفى الشفاء غارات إسرائيلية الوضع كارثي سلامة العاملين والمرضى

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