تداول 7 آلاف طن و346 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 14 سفينة، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 346 شاحنة و786 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 186 شاحنة و773 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 160 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية والرياض وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و74 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 729 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة.