الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرقب لـ"الدستور": القمة العربية الطارئة تتحمل مسئولية كبيرة فى هذا الوقت العصيب

الرقب
الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، ستعقد القمة العربية في العاصمة السعودية الرياض في ظروف عصيبة، حيث يتعرض شعبنا الفلسطيني لاعتداءات منذ فترة طويلة، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات، حيث تم استهداف حي مستشفى شفاء، وهذا يقع دون وجود رادع، ودون تحديد جدول زمني لنهاية هذا الصراع.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة العربية الطارئة تتحمل مسئولية كبيرة في هذا الوضع الراهن، ماذا يمكنها أن تفعل لوقف هذه الحرب المسعورة ضد شعبنا الفلسطيني؟ بصراحة، لا يمكن تحديد الخطوات التالية بدقة، ولكن بالتأكيد هناك احتمال لاتخاذ القمة قرارات مهمة باستخدام الأدوات المتاحة لديها، على الرغم من أن وزير الاستثمار السعودي صرح قبل يومين بأن القمة لن تتخذ قرارًا بشأن استخدام سلاح النفط، إلا أن مثل هذه القمم غالبًا ما تفتح النقاش والحوار حول الخطوات الممكنة، وهذا في حد ذاته يعزز الأمل في وقف الحرب".

txt

سياسى فلسطينى يكشف عن دلائل القمة العربية واعتمادها على مخرجات "القاهرة للسلام"

القمة تتناول الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

وأعرب الرقب عن توقعاته بأن تتناول القمة الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة وإنهاء هذه الحرب، ومنع فكرة التهجير بالطبع، وبالتالي، سيتم العمل على إيجاد حلٍّ سلمي للوضع الفلسطيني سواءً عبر قوات دولية أو عبر احتلال قطاع غزة.

وأضاف الرقب أن القمة ستؤكد على أهمية الحل السياسي والعودة إلى المبادرة الفلسطينية من أجل السلام، والتي اعتُمِدت في ثقة بيروت عام 2002، لا يُتوقع أن تَخرج هذه التوصيات عن هذا الاتجاه، ومن المهمّ القيام بحركات دبلوماسية لوقف هذه الحرب.

txt

استشهاد حفيدة إسماعيل هنية فى قصف إسرائيلى على غزة

وأشار الرقب إلى أن القمة تأتي امتدادًا طبيعيًا لما حدث في القاهرة في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، وكذلك في مؤتمر السلام الذي عُقِد في القاهرة، والمشكلة تكمن في عدم توفر الآليات اللازمة لضمان وقف الحرب، لأنه لا يوجد من يلزم الاحتلال بوقف هذه الحرب، وخاصةً في ظلّ عدم تحرُّك الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ حاسمٍ حتى الآن.

الرقب القمة العربية الرياض السعودية الاحتلال إسرائيل

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

عاجل.. حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

حسام موافى: الشد العضلى مشكلة صحية لا يجب الاستهانة بها

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

قمة التضامن مع فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس