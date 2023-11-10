الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد حفيدة إسماعيل هنية فى قصف إسرائيلى على غزة

حفيدة إسماعيل هنية
حفيدة إسماعيل هنية وعمها

استشهدت رؤى همام، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة البراق بغزة.

يذكر أن رؤى كانت تدرس الطب في السنة الأولى من الجامعة، وارتقت اليوم في غارة للاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 11025 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 29500 جريح، لافتة إلى أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 2700 فلسطيني، بينهم أكثر من 1500 طفل.

رؤى همام حماس إسماعيل هنية غزة قصف إسرائيلي

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