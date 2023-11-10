باحث سياسى: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

قال الباحث السياسي، أحمد زكارنة، إنه لا يجب أن نأتي لنقول من سيحكم غزة أمنيًا، فغزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المأمول إقامتها على أراضي 1967.

وأضاف "زكارنة"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه قبل السابع من أكتوبر الماضي، حركة حماس لم تكن هي العنوان الرسمي للجهة الفلسطينية، فالعنوان الرسمي هي السلطة الفلسطينية المنبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا العنوان كان ولا يزال إلى هذه اللحظة وسيبقى هو العنوان الرسمي للحالة الفلسطينية.

وأوضح الباحث السياسي أن اليوم بناء على المتغير الجديد كانت ردة الفعل الرسمية الفلسطينية بأننا لن نعود إلى غزة لنجد حلولًا جزئية فيها، الحل يجب أن يتكئ على أفق سياسي كامل وشامل، يشمل الموضوع الفلسطيني بأكمله والدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقاله في كافة المحافل الدولية الأخرى.

وأشار الباحث السياسي إلى أنه على الرغم من وجود خلافات داخلية فلسطينية يجب أن تنتهي وسوف تنتهي بإجراءات فلسطينية داخلية، فإن المجموعة العربية ستساعد فيها، موضحًا أن حدث اليوم ليس هو حدث الأمس أو ما قبل العدوان، فالفصائل والأحزاب الفلسطينية ستأخذ بالضرورة هذا المتغير في عين الاعتبار بأننا اليوم أمام خطوات يجب أن تكون موحدة لنكون أصحاب رسالة واضحة.