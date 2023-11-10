الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: الاحتلال ينفذ عمليات إبادة وتطهير عرقي في غزة.. والشعب الفلسطيني حتما سينتصر

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الهدف من وراء  الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هو دفع الفلسطينيين في القطاع إلى الخروج، مشيرًا إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن الشعب الفلسطيني حتما سينتصر.

وأضاف الهباش، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال دمّر تقريبًا معظم شمال قطاع غزة، والآن يستهدفون المستشفيات ومراكز الإيواء التي يأوي إليها النازحون من بيوتهم لدفعهم باتجاه وسط القطاع وجنوبه، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك قوات الاحتلال سوف تنتقل لدفع الفلسطينيين أكثر فأكثر باتجاه الجنوب بتحقيق الهدف والمرمى الذي يريدون الوصول إليه وهو دفع الناس إلى الخروج من قطاع غزة واجتياز الحدود باتجاه الأراضي المصرية.

وأكد الهباش، أن هذا الهدف الذي يسعون له، رغم أننا نظريًا استطعنا أن نجند العالم ضد هذه المؤامرة حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما يجري على الأرض يشير إلى أن الاحتلال لم يترك ولم يغادر هذا الهدف ولا يزال يصر على تحقيقه.

وأوضح الهباش، أن مستشفيات القطاع في شمال غزة، تقريبا يعاني باستثناء مستشفى الشفاء، وباقي المستشفيات خرجت تمامًا عن الخدمة، والنازحون آخذون في ازدياد في التحرك من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن هذا ما حذرنا منه وما نخشاه وعلينا أن ننبه له وننتبه كعرب أن الأمر يتحرك باتجاه تطبيق عملي لمؤامرة إسرائيلية رغم أن الولايات المتحدة تقول إنها ضد هذا ولكنها لا تفعل شيئًا لوقفه.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إبادة جماعية قطاع غزة

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