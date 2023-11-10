"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد نقل المصابين من شارع صلاح الدين بعد استهدافه

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، أثناء البث الهوائي، لقطات مباشرة لوصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة، جراء استهداف الاحتلال شارع صلاح الدين في قطاع غزة.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن شارع صلاح الدين بغزة هو شارع حيوي ورئيسي، والذي يستخدمه النازحون من شمال القطاع للتوجه إلى جنوبه.

وخلال البث قال أحد الفلسطينيين المتواجدين في محيط مستشفى شهداء الأقصى التي وصل إليها المصابون جراء القصف الإسرائيلي أن طيران الاحتلال يعرف أين يضرب ويلقي صواريخه على النازحين، مؤكدًا أن كل المتواجدين من المصابين هم من المدنيين وليس من العسكريين، منوهين إلى أن هناك شهداء ملقون على الأرض في شارع صلاح الدين من الأطفال والنساء مقطعين لأشلاء لا نستطيع أن نحملهم.