الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد نقل المصابين من شارع صلاح الدين بعد استهدافه

صور ترصدها القاهرة
صور ترصدها القاهرة الإخبارية من الأحداث

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، أثناء البث الهوائي، لقطات مباشرة لوصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة، جراء استهداف الاحتلال شارع صلاح الدين في قطاع غزة.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن شارع صلاح الدين بغزة هو شارع حيوي ورئيسي، والذي يستخدمه النازحون من شمال القطاع للتوجه إلى جنوبه. 

وخلال البث قال أحد الفلسطينيين المتواجدين في محيط مستشفى شهداء الأقصى التي وصل إليها المصابون جراء القصف الإسرائيلي أن طيران الاحتلال يعرف أين يضرب ويلقي صواريخه على النازحين، مؤكدًا أن كل المتواجدين من المصابين هم من المدنيين وليس من العسكريين، منوهين إلى أن هناك شهداء ملقون على الأرض في شارع صلاح الدين من الأطفال والنساء مقطعين لأشلاء لا نستطيع أن نحملهم.

 

 

القاهرة الإخبارية مستشفى شهدءا الأقصى شارع صلاح الدين النازحين طيران الاحتلال

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