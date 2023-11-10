الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد مصور جامعة الأقصى بعد قصف مدخل بلدة خزاعة شرق خان يونس

المصور أحمد القرا
المصور أحمد القرا

استشهد العشرات من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، ومن بينهم مصور جامعة الأقصى أحمد القرا، بعد قصف مدخل بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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لقطات حية من قطاع غزة ترصد القصف الجوى والمدفعى لقوات الاحتلال

استهداف بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى لتوقف جميع خدماته، كما استهدفت محيط مستشفى أصدقاء المريض في غزة، ودمرت مركبة إسعاف بعد قصف الاحتلال العنيف على محيط مستشفى العودة شمال القطاع، فيما اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بالمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من طيران الاحتلال.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، قسم الولادة بالطابق الخامس في مستشفى الشفاء بقطاع  غزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت العيادة الخارجية لمستشفى الشفاء بغزة، وهناك عدد كبير من الشهداء والإصابات.

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إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

محتجون يغلقون المبنى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو رفضًا للحرب على غزة 

واحتجاجا علي استمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، أغلق محتجون، اليوم الجمعة، المبنى الفيدرالي في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفضًا لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والدعم الأمريكي لها.

كما تظاهر الآلاف من النشطاء الحقوقيين في شيكاغو، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة بحفل للحديث عن الوظائف الأمريكية، رفضًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ودعوة إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن في قطاع غزة.

وحالت الشرطة دون وصول المتظاهرين الذين رفعوا العلم الفلسطيني إلى مكان تواجد الرئيس بايدن، لإيصال صوتهم إلى الإدارة الأمريكية ورفضهم هذا العدوان الذي راح ضحيته عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

مصور جامعة الأقصى بلدة خزاعة خانيونس قطاع غزة قصف الاحتلال

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