الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أكدت وسائل إعلام إسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ 

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن هناك 4800 طفل تم قتلهم في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "مقتل موظفي "أونروا"، في غزة أمر غير مسبوق".

وتابع: "يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ أننا لدينا مخاوف بشأن استهادف المدنيين والمستشفيات في غزة".

وواصل: "الطواقم الطبية تعاني الوصول إلى المستشفيات في غزة".

إعلام إسرائيلي صفارات الإنذار غزة مستوطنات غزة غلاف غزة

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

أخبار فاتتك| تحويل رئيس "بيراميدز" للجنة الانضباط وتفاصيل جديدة عن الهدنة الإنسانية بغزة

عاجل.. للمرة الثانية خلال يوم.. قصف مدينة إيلات بصاروخ باليستى

عاجل.. "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 10 نوفمبر 2023

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس