إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن هناك 4800 طفل تم قتلهم في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "مقتل موظفي "أونروا"، في غزة أمر غير مسبوق".

وتابع: "يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ أننا لدينا مخاوف بشأن استهادف المدنيين والمستشفيات في غزة".

وواصل: "الطواقم الطبية تعاني الوصول إلى المستشفيات في غزة".