الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات حية من قطاع غزة ترصد القصف الجوى والمدفعى لقوات الاحتلال

قصف غزة
قصف غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات حية من قطاع غزة ترصد تصاعد أعمدة الدخان، وهو ما يدل على استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

القصف يتواصل بشكل مكثف على قطاعات مختلفة

وما زال القصف يتواصل بشكل مكثف على قطاعات مختلفة، بعدما قسم قوات الاحتلال قطاع غزة إلى شمال وجنوب.

وكانت منطقة شمال قطاع غزة قد شهدت قصفا كثيفا، واشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية التي حاولت تأخير هذا الحشد ودخوله لقطاع غزة، تنفيذًا لما يطلق عليه باجتياح بري من قبل القوات الإسرائيلية.

ويستمر القصف المتواصل على شمال قطاع غزة سواء الجوي أو المدفعي، بجانب التحركات البرية التي بدأتها إسرائيل منذ عدة أيام.

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