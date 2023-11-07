هجوم برى إسرائيلى على حدود قطاع غزة واشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد هجوما بريا إسرائيليا على حدود قطاع غزة واشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية.

اجتياح برى من قبل القوات الإسرائيلية

وتشهد منطقة شمال قطاع غزة قصفا كثيفا، واشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية التي حاولت تأخير هذا الحشد ودخوله لقطاع غزة، تنفيذًا لما يطلق عليه باجتياح بري من قبل القوات الإسرائيلية.

وتتعرض مناطق غلاف غزة لاشتباكات عنيفة، وسماع دوي صفارات الإنذار، حتى إن المستوطنين بمنطقة غلاف غزة نزحوا عن المستوطنات التي يعيشون بها، بعد أن طلبت منهم قوات جيش الاحتلال مغادرة المستوطنات.

ويستمر القصف المتواصل على شمال قطاع غزة سواء الجوي أو المدفعي، بجانب التحركات البرية التي بدأتها إسرائيل منذ عدة أيام.