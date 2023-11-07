"الصحة الفلسطينية": 10328 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال على غزة حتى الآن

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 10328 شهيدًا بينهم 4237 طفلاً، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وضع القطاع الصحي في قطاع غزة كارثي

كانت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، قد قالت الأحد، إن وضع القطاع الصحي في قطاع غزة كارثي، والادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها.

وأضافت الكيلة: "نحتاج إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع كم الإصابات الضخم في قطاع غزة"، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات.