"القاهرة الإخبارية": انفجار قوى حدث فى سماء قطاع غزة

وقعت انفجارات هائلة في سماء قطاع غزة منذ لحظات أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن قطاع غزة يتعرض الآن لقصف عنيف مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك أيضًا قصفًا عنيفًا يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون عودة محتجزينا، وذلك عقب ما أعلن عنه البيت الأبيض بأن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميًا في منطقة شمال غزة، وذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.