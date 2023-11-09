"القاهرة مؤرخة" في ندوة ببيت السناري الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة "القاهرة مؤرخة للدكتور نزار الصياد، وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ندوة القاهرة مؤرخة

تتناول الندوة مناقشة كتاب "القاهرة مؤرخة" من إعداد وتقديم وتحرير د.نزار الصياد؛ أستاذ العمارة والتخطيط وتاريخ العمران بجامعة بيركلي-كاليفورنيا.

ويتكون الكتاب من جزأين وبمشاركة ٢١ مؤلف، ويركز على تاريخ وعمران مدينة القاهرة من زوايا وعصور مختلفة. وسيتم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج مبادرة سيرة القاهرة للحديث عن فصول الكتاب.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، والتوعية بتاريخ وتراث مدينة القاهرة.