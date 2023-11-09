الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القاهرة مؤرخة" في ندوة ببيت السناري الثلاثاء

ندوة في بيت السناري
ندوة في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة "القاهرة مؤرخة للدكتور نزار الصياد، وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ندوة القاهرة مؤرخة

تتناول الندوة مناقشة كتاب "القاهرة مؤرخة" من إعداد وتقديم وتحرير د.نزار الصياد؛ أستاذ العمارة والتخطيط وتاريخ العمران بجامعة بيركلي-كاليفورنيا. 

ويتكون الكتاب من جزأين وبمشاركة ٢١ مؤلف، ويركز على تاريخ وعمران مدينة القاهرة من زوايا وعصور مختلفة. وسيتم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج مبادرة سيرة القاهرة للحديث عن فصول الكتاب.

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"أيام في المكسيك".. كتاب يمزج بين أدب الرحلات والسيرة الذاتية لـ هايدي عبد اللطيف

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"صناعة الأفلام الوثائقية".. ورشة تدريبية في بيت السناري 16 نوفمبر

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، والتوعية بتاريخ وتراث مدينة القاهرة.  

مكتبة الاسكندرية بيت السناري سيرة القاهرة القاهرة كتاب دكتور نزار الصياد

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